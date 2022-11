Midterm Usa | repubblicani verso la maggioranza alla Camera DeSantis trionfa in Florida

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “In Minnesota non solo accogliamo i rifugiati, ma li ‘rimandiamo a casa loro’ al Congresso”. La deputata di origini somale Ilhan Omar, giunta negli Stati Uniti come rifugiata all’età di 13 anni, festeggia così su Twitter la sua rielezionedei rappresentanti nell’ambito delle elezioni di medio termine che si sono svolte ieri. La riconferma di Omar, prima donna musulmana a essere eletta al Congresso nel 2018 insieme a Rashida Tlaib, pure democratica, è solo uno dei risultati significativi del voto di “”, organizzato ogni quattro anni a metà del mandato presidenziale per rinnovare la composizione dellabassa, di un terzo del Senato e per scegliere i governatori di 39 Stati su 50. Al momento, stando ai dati forniti dall’emittente Cnn, il partito repubblicano ha ottenuto 195 scranni ...

Agenzia ANSA

Leggi Anche, dal primo nativo americano al Congresso dopo 100 anni all'esponente della Generazione Z: ecco tutte le novità Biden, a caldo, non commenta. Trump ha veleno per DeSantis: "Se ...Elezioni di: la vittoria delle donne guarda le foto Sempre più donne all'attacco E poi ci sono due importanti quasi vittorie a New York per i democratici, che riguardano due donne: la ... Midterm Usa, i repubblicani verso la conquista della Camera, Senato in bilico Giu' il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 nov - I mercati azionari europei aprono contrastati in attesa che si chiarisca l'esito delle elezioni americane di meta' mandato e guardano alle ...Ci vorranno giorni per i risultati definitivi, tra riconti e contestazioni. Ma il senso del voto di Midterm appare chiaro (l'analisi) ...