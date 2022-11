Maria De Filippi | Alessandra Celentano svela come la chiama e parla della lite ad Amici

(Di mercoledì 9 novembre 2022), storica insegnante didiDe, ieri sera ha aperto la nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani precisando subito: “Io non sono una belva!”. Lei non si ritiene poi tanto “strega” anche se è un ruolo che le piace parecchio: “Preferisco essere strega che fatina buona”.De, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Desi è recentemente espressa sulla vicenda che riguarda Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. E non ha perso l'occasione per scagliarsi contro l'ex fidanzata di Riccardo.Nello studio di Belve Alessandra Celentano parla del litigio conde ...Alessandra Celentano, storica insegnante di Amici di Maria De Filippi, ieri sera ha aperto la nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani precisando subito: “Io non sono una belva!”. Lei non si ...In un vecchio video che si può anche trovare su YouTube Alessandra Celentano è senza denti. Ecco il motivo Ieri sera Alessandra Celentano è stata ospite del programma in seconda serata su Rai 2 Belve.