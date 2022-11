Elezioni midterm negli Stati Uniti | non c’è l’ondata repubblicana | il Senato resta in bilico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In ballo alleamericane, chiamate così perché arrivano a metà del mandato presidenziale e vengono considerate come una sorta di “referendum” sull’operato del presidente in carica, c’è il controllo di tutti e 435 i seggi della Camera, di 35 seggi sui 100 del(il mandato è di sei anni) e di 36 su 50 governatori. Ci si aspettava un’ondata rossa, cheè il colore associato al Partito Repubblicano, ma così non è stato. A poche ore dalla chiusura degli scrutini, secondo gli ultimi dati aggiornati, il partito dell’Elefante ha strappato sei seggi alla Camera (i democratici soltanto uno) mentre alè parità (46 a 46 con 8ancora da assegnare). Per adesso 140 repubblicani complottisti sono ...

