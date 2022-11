Alfieri Pd | ' No a Moratti e alle primarie | a Calenda dico che non siamo a Ballando con le Stelle'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nel Pd non c'è unità d'intenti sulla corsa alla Regione Lombardia, dopo il secco no di Carlo Cottarelli. Alessandro, vice capogruppo al Senato ed ex segretario lombardo, ha detto la sua in un'...

Alessandro, vice capogruppo al Senato ed ex segretario lombardo, ha detto la sua in un'intervista al Corriere della Sera. "Il Terzo polo tolga il tavolo il nome di Letiziae vengo a ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Letta chiude la porta del Pd a: "Nessun motivo per sostenerla"(Pd): "...Alfieri (Pd): "Non siamo a Ballando con le stelle. La politica è fare un percorso serio insieme. Se vuole vincere in Lombardia, Calenda deve rinunciare ai diktat togliendo il nome di Moratti affrontan ...Voleva candidarsi con il centrodestra, ora lo rinnega. E per convincere il Pd si finge da sempre una "civica" Letizia Moratti si candida alla presidenza della Regione con il Terzo polo e dalle pagine ...