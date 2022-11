Abuso d' ufficio | condannato anche in Appello il sindaco Pd di Reggio Calabria

ilgazzettino.it

... il sindaco "sospeso" di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (Pd) è stato condannato perd'anche in secondo grado. Su richiesta dei sostituti procuratori Walter Ignazitto e Nicola De ...REGGIO CALABRIA/ La Corte d' Appello di Reggio Calabria ha condannato a un anno di reclusione per il reato didiil sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatá, del Pd, attualmente sospeso per effetto della legge Severino. Falcomatá, in primo grado era stato condannato a sedici mesi di ... L'appello dei sindaci al ministro Nordio: «Via l'abuso d'ufficio» Una riduzione di pena ma in sostanza la Corte d’Appello ha confermato l’impianto accusatorio nel processo “Miramare”: il sindaco “sospeso” di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (Pd) è stato condannato ..."Trovo singolare che addirittura si festeggi quando l’Europa dice no al governo nazionale. Bisogna tifare per l’Italia a prescindere del colore politico" ...