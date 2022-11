Un fastidioso bug vanifica l’utilità dell’AOD su Wear OS

iSpazio

... che ha messo a regime chiamate audio - video da 32 membri, i super gruppi e, finalmente, le Community, la messaggistica di WhatsApp ha finalmente corretto unsu iOS e avviato lo ...... stanno riscontrando unproblema con il calendario Microsoft Exchange che pare non ... la non sincronizzazione dei promemoria e vari altricorrelati. Al momento non è chiaro se Apple ... Apple al lavoro su iOS 16.1.1 per risolvere il bug del WiFi Dopo l'aggiornamento ad iOS 16.1, molti utenti segnalano grossi problemi con il display di iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro.Molti utenti che hanno installato macOS Ventura sui loro Mac lamentano problemi di sincronizzazione con il calendario Microsoft Exchange.