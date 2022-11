Torino | problema al polpaccio per Lukic | out con la Sampdoria

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Allenamento pomeridiano per il, in preparazione alla partita di domani sera in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico Grandecontro ladi Dejan Stankovic. Dopo un’analisi video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale non ha preso parte Sasaper un sovraccarico alsinistro. Le sue condizioni verranno valutate domani secondo la sintomatologia. Il centrocampista serbo è out per la sfida contro laed è in dubbio per la sfida contro la Roma di domenica. Al posto diJuric potrebbe schierare il giovane Adopo o potrebbe optare per un arretramento di Miranchuk. SportFace.