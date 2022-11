Spezia-Udinese | le formazioni ufficiali

(Di martedì 8 novembre 2022) Di seguito ledella sfida, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 la squadra ligure ospiterà i friulani allo Stadio Alberto Picco (La). Lodi Luca Gotti proviene da ben due sconfitte consecutive, ma nonostante tutto, l’allenatore ha affermato che “con questo atteggiamento i punti arriveranno”. I liguri hanno bisogno di miglioramenti sul campo se vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione, visto un solo punto guadagnato nelle ultime sei partite di Serie A (SA). Il rischio di fermare la permanenza di tre stagioni nella massima serie è dietro l’angolo. Visto che sarà l’ultima partita allo Stadio casalingo prima della sosta invernale per i Mondiali dovrebbe dare manforte allo ...

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1,...Al PIcco di Lasi gioca l'altro anticipo delle 18_30 della 14° giornata del campionato di Serie A tra. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:(3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Nzola. A disposizione: Zoet, ...Attenzione a non sottovalutare l'avversario. Nel pre-partita contro i liguri di Gotti, Bijol ha risposto alle domande dei giornalisti.In Germania il Bayern ospita il Werder, mentre il Borussia Dortmund scende in campo a Wolfsburg. In Spagna il Barcellona capolista gioca a Pamplona in casa dell'Osasuna. In Inghilterra si gioca la Car ...