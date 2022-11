San Casciano | scoperte 24 statue di bronzo | ‘Ritrovamento eccezionale dopo Riace’

(Di martedì 8 novembre 2022) Sensazionale scoperta a Sandei Bagni, in provincia di Siena, sono state rinvenute oltre 20diin perfetto stato di conservazione, oltre ad altri oggetti e cinquemila monete in oro, argento e. Sono queste le nuove eccezionalirestituite dalla campagna di scavo al santuario etrusco-romano connesso all’antica vasca sacra della sorgente termo-minerale del Bagno Grande di Sandei Bagni. Uno scavo iniziato nel 2019, promosso dal Ministero della Cultura e dal comune toscano con il coordinamento del prof. Jacopo Tabolli dell’Università per Stranieri di Siena ha condotto a questi nuovi straordinari ritrovamenti nelle prime settimane di ottobre. A San, grazie ai recenti finanziamenti del MiC, ...

I bronzi di San Casciano dei Bagni raffigurano le divinità venerate nel luogo sacro, assieme agli organi e alle parti anatomiche per le quali si chiedeva l'intervento curativo della divinità attraverso le acque. Il tesoro riemerso dal santuario di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, è stato paragonato addirittura ai Bronzi di Riace, per la straordinarietà della sua scoperta. Comprende oltre 20 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione. I bronzi di San Casciano rappresentano un ritrovamento eccezionale che conferma, una volta di più, che l'Italia è un paese di tesori immensi e unici. La conclusione della sesta campagna di scavi al Santuario Ritrovato del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni (SI) ha permesso il rinvenimento del più grande deposito di statue in bronzo di età etrusca e romana.