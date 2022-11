San Casciano | 24 statue recuperate dall' acqua «Scoperta più importante dopo Riace | riscriverà la storia» I bronzi protetti per 2 300 anni

Una scoperta archeologica fondamentale adei Bagni , in Toscana. 'Riscriverà la storia: sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo', dichiara l'etruscologo responsabile dello scavo, Jacopo Tabolli. 'Cinquanta anni ...Toscana, 08 novembre 2022 Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso dagli scavi didei Bagni, in Toscana un deposito votivo mai visto: insieme a migliaia di monete ed ex voto 24 statue in bronzo, 5 delle quali alte quasi un metro, perfettamente integre.