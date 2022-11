Regione Lazio | Conte | No ad ammucchiate clamorose

(Di martedì 8 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2022 Si vince se si ha un progetto serio e si è coerenti. Sennò non si va da nessuna parte, si può essere cento, un'ammucchiata clamorosa, ma non si va da nessuna parte". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, in conferenza stampa a Roma. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Regione Lazio

... Irlanda del Nord -orientale (NIR, squadra ospitante), Tîm Rhanbarthol Cymru (WAL), Gothenburg (SWE) Gruppo 5 Qualificata alle fasi finali: Baviera (GER) Altre squadre:(ITA, ...Roma, 08 novembre 2022 "La linea di azione deve contemplare alcuni punti cardine: non potrà mai basarsi questo progetto sulla costruzione di nuovi inceneritori, come progettato per la capitale". Lo ha ... Servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale - Modifica al Regolamento Regionale 20/2020 "La linea di azione deve contemplare alcuni punti cardine: non potrà mai basarsi questo progetto sulla costruzione di nuovi inceneritori, come progettato per la capitale". Lo ha detto il presidente de ...Si vince se si ha un progetto serio e si è coerenti. Sennò non si va da nessuna parte, si può essere cento, un'ammucchiata clamorosa, ma non si va da nessuna parte". Lo ha detto il presidente del M5s, ...