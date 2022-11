NJPW | Gli FTR difenderanno i titoli di coppia a Wrestle Kingdom 17

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 novembre 2022) Come riportato in precedenza, laha annunciato i team della World Tag League di quest’anno, che prenderà il via alla fine del mese e che determinerà i #1 contender per itag team dei pesi massimi. Durante l’odierna Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha confermato che gli FTR saranno presenti a17 al TokyoDome il mese prossimo per difendere i loro. Gli FTR detengono attualmente ie li hanno difesi all’inizio del mese a Battle Autumn, battendo Jeff Cobb e Great-O-Khan dello United Empire. Acontro i vincitori della World Tag League.17 è in programma il 4 gennaio 2023 a Tokyo, in ...