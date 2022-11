NextGen Finals 2022 | Lorenzo Musetti brilla all’esordio contro Tseng

(Di martedì 8 novembre 2022) Comincia con una vittoria il cammino dialle. Il tennista toscano ha sconfitto Chun Hsin, numero 90 del mondo, con un triplice 4-2 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Un esordio sicuramente molto positivo per l’azzurro, che è il principale favorito per la vittoria finale.ha dominato con la prima di servizio, vincendo trentuno dei trentacinque punti giocati con questo colpo. L’azzurro ha chiuso con diciotto vincentii tredici di, ma soprattutto ha commesso solo dodici errori non forzati, mentre quelli dell’asiatico sono stati diciannove., troppo Lehecka per Passaro: il ceco si impone in tre set Primi ...

Sotto due set a zero, Francesco non è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa. Il ceco ha una palla assai più pesante e l'azzurro, che non trova il campo con le sue variazioni, è costretto ...Entrambi classe 2001, per loro è la prima e unica partecipazione alle Intesa SanPaolo Next Gen ATPLa quinta edizione delle Intesa SanapaoloATPdi Milano si apre con la sfida ...Milano, 8 nov. - (Adnkronos) - Jiri Lehecka festeggia il ventunesimo compleanno con stile nel martedì di apertura alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals, trovando la vittoria contro Francesco ...Le Next Gen Finals di Milano iniziano con il successo di Lorenzo Musetti, che fa il suo dovere e batte il giocatore di Taipei, Tseng. Un successo netto che fa ben sperare per il prosieguo del torneo.