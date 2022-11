Next Gen ATP Finals 2022 | Lorenzo Musetti | “Sono contento di come ho giocato | ho servito bene”

16:54 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Musetti - Tseng. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:53 In serata spazio al ...MILANO. Esordio positivo per Lorenzo Musetti alle AtpFinals di Milano. Sul veloce dell'Allianz Cloud, il numero 23 del mondo ha battuto in tre set il cinese di Taipei Chun - Hsin Tseng per 4 - 2, 4 - 2, 4 - 2. Jiri Lehecka festeggia il ...Le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals sono un torneo che non ha eguali, sia per chi lo gioca che per chi se lo va a gustare. Quando mai prima Francesco Passaro avrà provato i brividi di entrare in ...NEXT GEN FINALS - Un Lorenzo Musetti scintillante conquista contro il taiwanese Tseng il suo primo match del Galà dei giovani milanese: triplo 4-2 ...