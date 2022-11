MotoGP | iniziati i Test a Valencia Enea Bastianini debutta con la Ducati ufficiale e Jack Miller in KTM

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo una sola giornata di stop, lavolta pagina e comincia di fatto il percorso di avvicinamento al Mondiale 2023. Quest’oggi ava in scena infatti la prima vera sessione diufficiali in vista della prossima stagione, che presenta diverse novità importanti. Debutto assoluto con il teamal fianco del nuovo campione iridato Pecco Bagnaia per, che punta senza mezzi termini al titolo mondiale dopo due annate di apprendistato davvero impressionanti nel Team Gresini. Hi, @Bestia23! The Beast is ready to hop on his @corse bike #SprintingInto2023 #pic.twitter.com/zbJd06IqCy —(@) November 8, ...