Mondiali | ambasciatore Salmam | frase shock sull’omosessualità

(Di martedì 8 novembre 2022) Khalid Salmandeidi calcio in Qatar ha definito l’omosessualità un “danno psichico”. Unaquella pronunciata da Salman poche settimane prima dell’avvio deiin Qatar. Competizione iridata molto contestata, sia per il periodo in cui vengono giocate, con i campionati costretti e fermarsi d’inverno; sia per tutto quello che è accaduto durante la costruzione degli stadi e per le regole discutibili del Qatar. Mai come in questa edizione ci sono state tantissime recriminazioni, in particolare per la costruzione degli stadi, con diverse inchieste giornalistiche che hanno portato alla ribalta centinaia di persone morte proprio durante i lavori. Persone maltrattate e sfruttate, anche se a livello ufficiale la cosa è stata sempre messa a tacere. La...

