Migranti | sbarcati i 212 ancora a bordo della Geo Barents | Autorizzato lo sbarco anche dalla Humanity | A Reggio Calabria sbarcati 89

08 nov 20:58i 212a bordo della Geo Barents I 212che erano rimasti a bordo della nave Geo Barents perché non ritenuti soggetti fragili sonoal porto di Catania. ...Humanity 1 I 35 naufraghi a bordo sonodopo i compagni di sventura di Geo Barents. Circa ...il provvedimento che impone al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...