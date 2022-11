Marolda | “Kim ancora errori | Renica valeva cinque volte dipiù”

Tutto Napoli

Ciccio, intervenuto in collegamento streaming durante 'Il Bello Del Calcio' su Televomero, ha ...Mi è simpatico e gli voglio bene, ma Renica valeva cinque volte il coreano. Anche ieri ha ...Sul mercato il Napoli è intervenuto con decisione facendo di tutto per arrivare al coreanoMin -...non piacere a tutti visto che arrivano le critiche della storica firma partenopea CiccioFrancesco Marolda, giornalista, nel corso del suo intervento in televisione ha analizzato il momento del Napoli di Luciano Spalletti.Ciccio Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ ...