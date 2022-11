L' interminabile fuga dall' Italia 

Leggi su agi

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - Gli italiani non hanno mai smesso di emigrare e in un anno il Bel Paese ha perso lo 0,5% della popolazione residente. Dove va chi lascia l'Italia? Prevalentemente in Europa (quasi tre su quattro), ma anche - come accadeva più di un secolo fa - oltreoceano, soprattutto in America Latina. Da gennaio di quest'anno cittadini italiani iscritti all'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) sono 5.806.068, il 9,8% degli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia, con una crescita del 2,7% che diventa il 5,8% dal 2020.a XVII edizione del "Rapporto Italiani nel Mondo" della Fondazione Migrantes risulta che si tratta, in valore assoluto, di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero e che oltre 2,7 milioni (il 47%) sono partiti dal Meridione (di questi, 936 mila circa, il 16%,a Sicilia oa ...