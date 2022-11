Isso | scontro tra due auto | cinque persone ferite | alcune in modo grave

(Di martedì 8 novembre 2022)incidente nella prima mattina di martedì lungo la strada provinciale Padana Superiore, nel territorio comunale di. Duesi sono scontrate poco dopo le sei del mattino esono rimaste coinvolte nello schianto. Per soccorrere i feriti sono intervenute quattro ambulanze, un’medica e l’elisoccorso del 118. Per consentire agli operatori sanitari di prestare le prime cure e ai carabinieri di effettuare i rilievi per stabilire la dinamica dello, la strada è stata bloccata. Sul tratto interessato si sono quindi formate code in entrambe le direzioni.

