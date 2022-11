In auto cartello ‘tutto fumo e niente arresto’ | 21enne arrestato per spaccio

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Girava inper Pantelleria con, in bella vista, sul cruscotto, uncon scritto. Un giovane di 21 anni è statodai carabinieri per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Fermato a bordo della sua, i militari hanno trovato 60 grammi di marijuana e alcune sigarette artigianali. A casa del giovane, i carabinieri hanno trovato altri 70 grammi di marijuana, 80 grammi di hashish suddiviso in dosi, 6 piante di canapa indica alte circa 15 centimetri e quasi 3.000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Per il giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

