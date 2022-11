Il caso Totti-Blasi finisce sul New York Times | “Una separazione che offusca una leggenda del calcio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) Il “nientemeno che sul New. Il gossip che vede protagonisti il Pupone e la sua ormai ex moglie, dopo aver occupato gli spazi della cronaca rosa per mesi in tutta Italia e in Europa, adesso arriva in America. Il celebre quotidiano newese, il New, ha raccontato nei dettagli tutta la storia dell’ex Capitano della Roma e della showgirl. L’epilogo? secondo il quotidiano è una “disordinataconiugale cheunadelromano”. L’articolo del New: “C’era una volta Francesco…” L’articolo, a firma del cronista Jason Horowitz inizia ...