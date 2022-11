GF Vip | papà di Antonella sbotta contro Gianluca | ecco il post cancellato

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 8 novembre 2022) Nel corso della puntata ieri del GF Vip c'è stato un confronto alquanto singolare traFiordelisi e il suo ex fidanzatoBenincasa. Il ragazzo è entrato nella casa per confrontarsi con la concorrente e per esternarle tutto l'amore che ancora prova per lei. Durante il dibattito, però,ha mosso delle accuse alquanto fortiStefano Fiordelisi,di. In particolare, ha insinuato che l'uomo abbia fatto di tutto per manipolare la figlia e dirottarla tra le braccia di Edoardo Donnamaria, invece che tra le sue. Tali dichiarazioni, però, non sono rimaste impunite. Stefano, infatti, ha replicato a tono su Instagram anche con commenti che successivamente sono stati rimossi. Lo sfogo deldiFiordelisi ...