GF Vip 7 | chi è Stefano Fiordelisi | perché è molto conosciuto a Salerno

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 8 novembre 2022), il padre dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7 Antonella, ènella sua città,. Si tratta infatti degli avvocati più in vista della città campana, un professionita abile e temuto, che si è spesso occupato di casi importanti. L’uomo vive assieme alla sua seconda moglie, Milva, dalla quale ha avuto Antonella, cui è a dir poco legatissimo, come si è visto anche al GF Vip 2022. GF Vip 7, chi è: dove vive, che lavoro fa e chi è sua moglie Mentre infatti la madre Milva preferisce mantenere un profilo basso e non ama esporsi sui social, il padre di Antonella, l’avvocato, è in prima linea per ...