Follia a Roma | pesta di botte la compagna in strada | poi aggredisce gli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) All’amore lui “preferiva” la violenza. Alle carezze sceglieva le. E lo faceva ovunque, anche in. Anziché amarla, proteggerla, tutelarla, condividere con lei gioie e dolori, come è normale che sia in una coppia, lui la picchiava e la aggrediva brutalmente. Proprio come è successo qualche giorno fa a, in zona Cipro: è qui che l’uomo, un 30enne, è stato sorpreso mentre picchiava la. E volavano gli schiaffi. L’aggressione in zona Cipro L’uomo, forse per una parola di troppo, uno sguardo non gradito, ha iniziato a picchiare la. E a farlo in, in zona Cipro. Qui, però, è stato notato daglidella Polizia Locale, che non si sono certo fermati dall’altra parte e hanno fermato quella furia. Senza non poche difficoltà. Il 30enne, ...