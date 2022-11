Due persone sono disperse tra le macerie di una casa crollata nel Nuorese

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - Un'esplosione ha provocato il crollo di un'abitazione nelle campagne di Tiana, nel. Duestate estratte vive dalledai vigili del fuoco, al lavoro sul posto dalle 8,20.in corso le ricerche di altre due che risultano. È stato chiesto l'intervento di unità cinofile in arrivo da Tempio Pausania, mentre da Cagliaristate mobilitate squadre Usar di ricerca e soccorso.

Altre settesono rimaste ferite nella regione". Inoltre, le forze dell'ordine hanno ... ha riferito del "terrore notturno nel distretto di Nikopol", dove "i russi hanno colpitocomunità, ...Quattrosono rimaste coinvolte nell'esplosione di una casa villetta nelle campagne dalla periferia di Tiana, nel Nuorese.sono state estratte vive dalle macerie e consegnate alle cure del 118 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La deflagrazione ha causato quasi interamente il crollo dell'edificio, sul posto stanno operando i Vigili del fuoco ...