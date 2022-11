Capaccio Paestum | anziana uccisa a coltellate | fermata la nipote 16enne

(Di martedì 8 novembre 2022) La vittima, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stata colpita alla schiena con un coltello, al culmine di una lite in un’abitazione a. Tragedia a, in provincia di Salerno: una donna di 76 anni è stataieri sera in un’abitazione di via Tavernelle a. I carabinieri hanno tratto in

... a sua volta, ucciso il nonno filmandone il delitto Una nuova tragedia famigliare si è consumata in via Tavernelle nel paese di(Salerno ), dove una donna di 76 anni ha perso la vita ...Una discussione sfociata nel sangue Di: Redazione Sardegna Live Una donna di 76 anni è stata uccisa con una coltellata alla schiena in un appartamento a, in provincia di Salerno. Al culmine di una lite, la nipote 16enne la avrebbe aggredita con l'arma da taglio. La ragazza, lievemente ferita, è stata trasportata in ospedale. Non sono ...Un'anziana di 76 anni questa sera è stata uccisa in un'abitazione di via Tavernelle, a Capaccio Paestum (Salerno). I carabinieri hanno tratto in arresto l ...BELLUNO - Un incendio di vaste proporzioni è in corso dalle 5 di martedì mattina a Lamon (Belluno), alla Locanda Ponte Serra, da poco completamente ristrutturata.