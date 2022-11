Biglietti per Peter Gabriel all’Arena di Verona e a Milano nel 2023

Leggi su optimagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Al via la prevendita dei . L’artista sarà nel nostro Paese per due date-evento in programma a maggio.torna live in Italia con due concerti attesi per sabato 20 maggiodie per domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di. I due concerti fanno parte del nuovo i/o The Tour. “È passato molto tempo e ora sono circondato da un sacco di nuove canzoni, eccitato di portarle in viaggio. Non vedo l’ora di vedervi in tour“, le parole disui nuovo appuntamenti dal vivo che il prossimo anno lo vedranno protagonista in tutto il continente. In concerto,presenterà l’album i/o sul quale al momento non si hanno dettagli. Il progetto è in lavorazione e seguiranno aggiornamenti sulla ...