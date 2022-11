Bergamo | nuova veste per le strade dello shopping | rush finale in via Zambonate

(Di martedì 8 novembre 2022) Lavori in centro. Installata anche lapensilina, manca solo l’impianto illuminazione. Ridisegnata la sosta e allargato il marciapiede. Porfido all’incrocio con via Quarenghi.

TGCOM

... che verrà presentato venerdì 11 novembre in apertura dellarassegna FunTheatre : alle ore 9 ... dopo gli spettacoli a Padova, Torino,, Milano e in varie città emiliane, Saluti dalla Terra ...Al fine di consentire lo svolgimento della cerimonia di celebrazione dell'anniversario di inaugurazione dellasede della Guardia di Finanza, è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della circolazione che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici temporanei in vigore dalle ore 07:00 ... A Bergamo brilla una nuova stella: l'Osteria degli Assonica Vincent Munier, classe 1976, premiato fotografo naturalista francese, invita il connazionale Sylvain Tesson (1972), scrittore e viaggiatore, a un'avventura invernale sull'altipiano tibetano. Munier co ...Una rotta che si aggiunge ad altre annunciate per la nuova stagione, che rendono l'Italia e l'Irlanda più vicine, e che aprono nuovi orizzonti per lo sviluppo del turismo nel paese più verde d'Europa.