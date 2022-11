Assaggio di Flat tax | via libera per gli autonomi fino a 85-90mila euro

(Di martedì 8 novembre 2022) Latax per glia 100 mila, immaginata dalla Lega, al momento non si può fare. La coperta è corta, ancora una volta. D'altronde con un debito di 2.757 miliardi è quasi sempre così. E allora, il governo Meloni per non venire meno alle promesse elettorali ha deciso di farla comunque, ma abbassando il tetto, che da 100 milapotrebbe a questo punto scendere di un po', tra gli 85 mila e i 90 mila. L'indicazione è arrivata da chi la manovra la sta scrivendo, di concerto con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, da ieri impegnato nel suo primogruppo-Ecofin a Bruxelles, ovvero il sottosegretario al Mef, Federico Freni (nella foto). Il quale, ai microfoni di Radio 24, ha ammesso il ripiegamento parziale del governo sul fronte ...

