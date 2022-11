A San Casciano ritrovate con gli scavi 24 statue di bronzo etrusche e romane intatte | «Una scoperta più importante dei Bronzi di Riace»

(Di martedì 8 novembre 2022) A Sandei Bagni in Toscana è riemerso dagliun «ritrovamento eccezionale»: 24di, 5 delle quali alte quasi un metro, e perfettamente integre. «Questo conferma una volta di più che l’Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici», ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che in queste ore ha voluto visitare il laboratorio nella città toscana dove è iniziato il restauro delle opere. «L’ho detto più volte, – continua il neo ministro – l’Italia può godere di una stratificazione di epoche e di grandi civiltà che si sono succedute nella penisola. E queste sono testimonianze che ci restituiscono il senso immanente di tutto ciò, la spiritualità. Tutto questo andrà valorizzato, armonizzato e potrà rappresentare un’ulteriore occasione per la crescita spirituale della nostra ...

