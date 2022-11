Viola come il mare | confermata la seconda stagione | ecco qualche anticipazione e quando dovrebbe andare in onda

(Di lunedì 7 novembre 2022) La primadiilsi è conclusa venerdì 4 novembre e la serie che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman avrà un seguito. Infatti, laè in lavorazione e potrebbe tornare su Canale 5 già verso la fine del 2023. La sceneggiatrice Elena Bucaccio è stata intervistata da Fanpage.it ed ha raccontatoproseguirà la storia sulla giornalistaVitale e l’Ispettore Capo Francesco Demir. Sì, sei prime serate e dodici episodi da 50 minuti. AttraversoVitale, ci piace raccontare che si può essere belle, intelligenti, donne in carriera, avere una vita, un lavoro complesso e non per questo rinunciare alla propria femminilità e alla forza che ne deriva. È una serie di cui ...

La Cop27 di Sharm el - Sheikh ,prevedibile, fa notizia non solo per gli oltre 100 leader ... che infatti non si recherà a Sharm el - Sheikh, definita "un paradiso turistico in un paese che...... tutte vulnerabilii 357 fatti sbarcare ieri. La situazione a bordo può far succedere di tutto'... Questa strategiadiverse norme e convenzioni di diritto internazionale che l'Italia ha ...Il Venezia FC comunica di aver affidato a Paolo Vanoli l’incarico di allenatore della prima squadra. Vanoli, 50 anni, ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2023/24."Celebrare un grande sindacato come la Cisl - ha detto Fabio Vacchi - significa riconoscerne il ruolo imprescindibile, e insieme auspicare una sua evoluzione che vada di pari passo con il complesso ...