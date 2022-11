Van Gogh imbrattato | aperto fascicolo | indagate attiviste

(Di lunedì 7 novembre 2022) Avviato dai pm di Roma undi indagine in relazione al blitz di venerdì scorso di alcuni attivisti del movimento "Ultima generazione" che hannocon una zuppa di verdura il quadro ...

Sono indagate a Roma le attiviste di Ultima generazione che nei giorni scorsi hanno imbrattato il Seminatore in mostra a Palazzo Bonaparte. La Procura di Roma ha aperto un inchiesta sul blitz del movimento ecologista Ultima Generazione di venerdì scorso contro il quadro di Van Gogh 'Il seminatore" in mostra. Le azioni degli ambientalisti contro le opere d'arte nei musei "sono atti di vandalismo assolutamente deprecabili che tra l'altro vanno contro anche ...