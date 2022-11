Tennis | Billie Jean King Cup 2022 | programma completo e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sarà l’Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, ad ospitare la fase finale dellaCup, il prestigioso torneo femminile per nazionali. Con il sorteggio che a luglio scorso ha già delineato i 4 gruppi delle migliori 12 nazionali e dal prossimo 8 novembre comincerà lo spettacolo dell’edizione. Ciascuna squadra delle 12 finaliste affronterà le altre due presenti nel girone, con il passaggio del turno riservato alla prima classificata di ogni gruppo, che si andrà a giocare le semifinali. L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo A, insieme al Canada e alla Svizzera, che arriva come testa di serie`n.1 del torneo. Statunitensi favorite per la vittoria finale (Credit foto: Web)Per la prima volta l’Italia dall’introduzione di questo nuovo format l’Italia è riuscita a conquistare ...