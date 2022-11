Sala | «San Siro non demolito? Serve una proposta»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il sindaco di Milano Giuseppeè tornato ancora una volta sul tema del progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan.ha parlato non soltanto delle tempistiche per la realizzazione del nuovo impianto, ma anche della possibilità di mantenere “in vita” il Meazza, eventualità che potrebbe verificarsi solo a precise condizioni. «L’intenzione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.