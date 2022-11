Perché Stasera tutto è possibile oggi non va in onda | il motivo

(Di lunedì 7 novembre 2022)– lunedì 7 novembre 2022 – non va insu Rai 2? Ve lo diciamo subito: il programma non va insemplicementela stagione è finita. Nessuna cancellazione o cambio di programma momentaneo. Anzi, lo show condotto da Stefano Di Martino ha avuto un notevole successo di ascolti e presto tornerà inè un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Maric, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Sergio Colabona. Tante le prove e i giochi in cui devono cimentarsi i vari ospiti, a cominciare ...

TPI

Ancheci sarà ancora una rimonta in Serie A da portare avanti e poi l'Europa League che non può essere considerato un trofeo da snobbare.Pogba è grande ospite della cerimonia per il ...Queste le parole di Whoopi Goldberg : "Oggi me ne tiro fuorimi sento come se la situazione ... Ma daho chiuso con Twitter". Quando parla di "certi atteggiamenti" la Goldberg si ... Perché Sopravvissuti stasera non va in onda: il motivo