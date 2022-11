Pagamento pensioni dicembre 2022 | ecco quando arriva l’accredito Inps | le date

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilprenderà avvio a partire da giovedì primo, così da stare tranquilli durante le festività successive che ci aspettano. Ovviamente, gli interessati dalla notizia potranno ritirare le somme in contanti allo sportello di Poste Italiane seguendo, come fa tradizione ormai, la consueta turnazione alfabetica a cui dovrebbero essere già in parte avvezzi. Per questo mese di pagamenti pre-festa, saranno previste delle somme maggiorate non solamente grazie alle fatidica tredicesima, ma anche per un altro bonus in questione. L’incentivo ultimo, però, non spetta a tutti indistintamente. Scopriamo insieme i dettagli.il bonus, il calendario con le ...