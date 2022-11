ONE PIECE FILM | RED | in anteprima in lingua originale 7 e 8 novembre

(Di lunedì 7 novembre 2022) Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, presenta il terzo trailer di One: RED, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, l’attesissimo nuovobasato sul manga dei record di Eiichiro Oda. ONE: RED- presentato al Lucca Comics & Games? Il trailer viene rilasciato grazie al grande successo di pubblico al Lucca Comics & Games 2022, con la presenza del regista, del Character Designer e ancora, del Direttore dell’animazione Masayuki Sato e dei produttori Hiroashi Shibata e Tomoya Yoshida, oltre alla partecipazione dei doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara. Uscita One: RED è ormai prossimo all’uscita in sala, manca infatti meno di un mese al 1° dicembre e sarà inoltre in ...

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer diOdyssey , che svela la città di Water Seven , situata nella regione Paradiso e nota per i suoi carpentieri navali. Nel filmato si vede Luffy e gli altri membri della ciurma girare per la ...... a Ukrainian AN - 124, to fly over 55 tons of Fab - 1 equipment to Silicon Valley inshot, I ... and personally observe eachof Fab - 1 equipment running at full speed before we approved ...Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a One Piece Odyssey, il gioco di ruolo dedicato a Cappello di Paglia e alla sua ciurma. Il filmato ci presenta l'ambientazione di Water Seven: ...One Piece 1066: in queste ore è iniziata la pubblicazione degli indizi ufficiali da parte dei leaker. Cosa ci attende nel nuovo capitolo del manga