Musk | l' endorsement per i repubblicani e l' assedio della sinistra su Twitter

Prigozhin: abbiamo interferito su voto Usa, continueremo a farlo L'diarriva in una giornata già turbolenta per gli equilibri politici Usa. Yevgeny Prigozhin, l'uomo d'affari russo ...Per il nuovo capo di Twitter è meglio se l'orientamento politico del Congresso americano è diverso da quello della ...One day before the midterms, Elon Musk endorsed GOP candidates even though half of them have denied the legitimacy of the 2020 election.Elon Musk, Twitter's new owner, urged Americans to elect a Republican Congress in U.S. midterms on Tuesday to counterbalance President Joe Biden's Democrats, the first time a major social media CEO ...