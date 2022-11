Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 6 novembre 2022 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ieri, 6è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha ringraziato la scenografa del programma per non aver previsto gradini o altre “trappole”, che invece in altri programmi hanno messo in difficoltà gli ospiti, come la caduta a pelle di leopardo di Eleonora Giorgi da Marco Liorni. Prima di lei, sempre da Liorni, era caduta anche Sandra Milo. Lucianina ha parlato poi di mascherine, delle nuove varianti del covid a cui vengono dati nomi cattivissimi, di app per sapere se hai il covid…e di un’invenzione per risolvere la fobia della cacca fuori casa, con una polverina che, buttata nell’acqua del water, si gonfia, attutisce la “caduta” ed evita rumori. Non poteva mancare ...