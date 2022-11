Kvaratskhelia potrebbe saltare l’Empoli

(Di lunedì 7 novembre 2022) Kvichanon recuperare per la partita di Serie A contro. Il georgiano ha già saltato il match contro l’Atalanta Kvichacontinua a far preoccupare i tifosi napoletani. Il calciatore georgiano è fermo da giorni per infortunio, lombalgia acuta, che lo ha fermato anche per l’allenamento di oggi. Il calciatoreL'articolo

Per, però,esserci anche uno stop più lungo chevederlo rientrare direttamente dopo la sosta per il Mondiale. Da capire, infatti, come si evolveranno le sue ...... qui e ora stiamo con chi ancora non è, ma presto (o tardi)essere, magari passando per le ... di scovare Kim Min - Jae nel campionato turco e appunto Kvichanel marasma della ...Il Napoli dovrà fare fronte alla pesante assenza di Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore salterà anche la gara contro l'Empoli ...Il georgiano, alle prese con una lombalgia acuta, si è allenato anche oggi in disparte ed ha lasciato il campo anzitempo. Si riapre il ballottaggio Elmas-Raspadori ...