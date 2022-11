Juve | 2-0 all’Inter e sorpasso | decidono Rabiot e Fagioli | ma che Kostic! Inzaghi a -11 dal Napoli | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 7 novembre 2022) 2022-11-07 00:55:00 Fermi tutti! Laci crede, l’Inter è praticamente fuori dalla lotta per lo scudetto, nonostante siamo solo a novembre. Dopo l’inizio di campionato con grandi difficoltà e la ripresa negli ultimi tempi, è andato in scena questa sera alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, uno dei derby d’Italia più decisivi degli ultimi anni: nel posticipo della 13esima giornata lantus di Massimiliano Allegri sconfigge infatti 2-0 l’Inter di Simone, grazie alle reti di(quinta nelle ultime nove) su assist di Kostic e disu assist dello stesso serbo (a quota 5, poi colpisce anche un palo) e il gol annullato a Danilo. I bianconeri, con la difesa migliore dellaA, quinti in classifica a quota 25 punti (-10 dalla vetta), sorpassano i nerazzurri, ...