Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals | da Musetti a Tseng | tutte le interviste

In questa sezione tutte le interviste ai protagonisti delleNext Gen ATP Finals realizzate da SuperTennis a margine del "Media Day", la giornata dedicata alle conferenze stampa della vigilia. LORENZO MUSETTI Il ventenne azzurro è il quarto ...In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+6,33%), Banca Generali (+2,28%), Enel (+1,67%) e(+1,62%). Le più forti vendite, invece, si ...In questa sezione tutte le interviste ai protagonisti delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals realizzate da SuperTennis a margine del 'Media ...Il prezzo attuale delle azioni Intesa Sanpaolo è €2,065, in aumento del +19,09% ad un mese e in aumento del 5,35% a 6 mesi, mentre da inizio anno perde il -9,19%. Le previsioni del prezzo su azioni ...