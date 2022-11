Conte ha deciso come farsi dire ancora no dal Pd | niente termovalorizzatore nel Lazio

(Di lunedì 7 novembre 2022) I dem cercano già un altro candidato, in pole D'Amato. Neanche in Lombardia le cose vanno meglio per l'opposizione: Moratti è troppo divisiva, girano i nomi alternativi di Cottarelli e Sala

... da una parte, e Giuseppedall'altra. Nel Lazio, senza un accordo con i Cinque Stelle, sono ... vuol dire che hannodi sottrarsi a questa proposta e che alle Regionali ci sarà una ...Il governo Meloni ha, così come il primo esecutivoquattro anni fa, che le navi della società civile e delle organizzazioni non governative sulla rotta centrale del Mediterraneo, e solo ...Giuseppe Conte rompe il silenzio sull'emergenza in corso in questi giorni a Catania, e in generale al largo delle coste italiane. Mentre il governo italiano ha deciso di riaprire la guerra alle Ong, ...I dem cercano già un altro candidato, in pole D'Amato. Neanche in Lombardia le cose vanno meglio per l'opposizione: Moratti è troppo divisiva, girano i nomi ...