Billie Jean King Cup 2022 | risultati e classifiche

Dietro di loro però spinge Jasmine Paolini, autrice di un'annata altalenante ma in cui è riuscita a togliersi delle discrete soddisfazioni. Fra tutti, il successone su Aryna Sabalenka al secondo turno ...Intanto proseguono gli allenamenti delle azzurre inKing Cup a Glasgow. Prima sfida il 9 novembre contro la Svizzera. Il 10 si replicherà contro il Canada.Il programma, le date e gli orari delle Finals di Billie Jean King Cup 2022, che quest'anno andranno in scena a Glasgow dall'8 al 13 novembre.L’ambiziosa Svizzera ha due rivincite da prendersi in occasione della fase finale della Billie Jean King Cup, in programma da martedì a domenica a Glasgow. Sul piano collettivo d un lato – un anno ...