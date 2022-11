Autonomia differenziata | i sindacati Flc Cgil | Cisl Scuola | Uil Scuola | Snals e Gilda dicono no | raccolta firme per legge di iniziativa popolare

(Di lunedì 7 novembre 2022) Si mobilitano le organizzazioni sindacali dellaper dire no alla regionalizzazione, uno degli obiettivi dichiarati dal nuovo Governo Meloni. L'articolo .

"Nel percorso per l'di questo Governo ci prepariamo a un'altra grande battaglia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento sul dossier 2021 della ...Consolato Cicciù - - > Il gruppo del Pd: 'Occhiuto tenga ferma la posizione sull'e difenda la Calabria. Chiediamo la convocazione di un Consiglio ad hoc' 'Se il Ministro leghista Calderoli si complimenta con il presidente Occhiuto per la sua posizione sull' ... Autonomia differenziata, si accelera. Ma dal Sud sono pronte le barricate Il gruppo del Pd: “Occhiuto tenga ferma la posizione sull’autonomia differenziata e difenda la Calabria. Chiediamo la convocazione di un Consiglio ad hoc” “Se il Ministro leghista Calderoli si ...Reggio Calabria - "Se il Ministro leghista Calderoli si complimenta con il presidente Occhiuto per la sua posizione sull'autonomia differenziata, è il presidente Occhiuto che dovrebbe farsi qualche ...