Stappa 4 bottiglie con un solo salto | ma come fa?

Corriere Fiorentino

Davit Vardumyan, campione armeno di taekwondo, si è guadagnato un vasto seguito sui social grazie alle sue acrobazie: ecco l'ultima ...Da 30 anni Dolly Partondi champagne grazie all'inarrivabile voce di Whitney. E pensare che i produttori di Guardia del Corpo avevano inizialmente pensato a What Becomes of the ... Giorgio Pinchiorri: «Mina mi chiese il chinotto, Moratti mi disse di cucinare (e cambiò la nostra storia)»