Roma-Lazio | le pagelle | Cataldi e Felipe Anderson super | Zaniolo poco Abraham niente

L' Inter ha perso cinque volte in scontri d'alta classifica contro, Milan, Udinese,e ora Juventus . Inzaghi non ha dubbi a riguardo: " Dobbiamo fare di più in questi match. Non possiamo ...La cronaca di Juventus - Inter vedi anche Serie A,0 - 1: i biancocelesti conquistano il derby. VIDEO Per la sfida contro l'Inter, Allegri sceglie in attacco Milik come unica punta, con ...Il derby numero 195 è della Lazio. I biancocelesti portano a casa 3 punti preziosi: grazie alla vittoria per 1-0 contro la Roma, raggiungono l'Atalanta al terzo posto in classifica. A sbloccare nel pr ...Dal primo pomeriggio oltre 62000 romani si sono diretti verso lo stadio Olimpico creando dei serpentoni che hanno bloccato il lungotevere, la tangenziale e l’intera zona attorno allo stadio. Bandiere ...