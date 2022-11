Pagelle Lazio | i top e i flop | Felipe come Ciro | Romagnoli muro

(Di domenica 6 novembre 2022) ROMA - Si è preso il derby e non l'ha più restituito.Anderson alla Immobile , rambesco negli assalti, quatto quatto in area su quel pallone perso da Ibanez dopo il corpo a corpo con Pedro, ...

(4 - 3 - 3): Provedel 6; Lazzari 6 (dal 24 s.t. Hysaj 6), Casale 6.5, Romagnoli 7, Marusic 6; Vecino 6, Cataldi 6.5, Luis Alberto 6 (dal 26 s.t. Basic 6); Pedro 7 (dal 24 s.t. Cancellieri 6), ...(39' st Romero 6: bravo a tenere laalta fino alla fine). SARRI 7 Vince il derby, supera la Roma e si rilancia in classifica raggiungendo il terzo posto in classifica. Gara perfetta dei ...Rui Patricio 6: Pochi pericoli, uno riesce a sventarlo con una deviazione in angolo, sull'altro poteva davvero poco Mancini 5,5: Il fomento è troppo. Prima blocca ...