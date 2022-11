Ole Werner | «So cosa vuol dire non poter pagare l’affitto Senza creatività non si va da nessuna parte»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 novembre 2022) La Sueddeutsche intervista Ole, allenatore del Werder Brema, il più giovane della Bundesliga. Quando è arrivato il club era in una situazione caotica, con il precedente allenatore, Markus Anfang, che si era dimesso perché si era scoperto che aveva falsificato la sua tessera di vaccinazione. Ma sin dai primi colloqui con i dirigenti, racconta, «ho sentito un grande desiderio di orientare di nuovo tutto nella giustazione». Lo stesso valeva per la squadra. «I giocatori ci hanno dato un taglio, non avevano voglia di scavare nel passato. Volevano solo mostrare la loro qualità. La squadra non aveva avuto vita facile, alcuni giocatori non si sentivano realizzati da tempo, non c’era tempo per gli esperimenti. Abbiamo dato grande importanza alla trasmissione di contenuti chiari e comprensibili e alla ricerca di un ordine di base in cui i giocatori ...